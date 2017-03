Verkaufsoffener Sonntag ade in Herzogenrath

Herzogenrath. Der verkaufsoffene Sonntag am 2. April im Rahmen des Frühlingsfestes des Gewerbevereins Herzogenrath ist per einstweiliger Anordnung des Verwaltungsgerichts Aachen untersagt worden. Das entscheidende Fax ging am Dienstag um 16.12 Uhr beim Ordnungsamt der Stadt Herzogenrath ein.

Mehr zum Thema

Die Stadt Herzogenrath hatte auf Antrag des Gewerbevereins unter anderem den verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Sonntag genehmigt. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hatte daraufhin beim Verwaltungsgericht besagte Anordnung erwirkt.

Die Arbeitnehmervertretung sieht die rechtlichen Vorgaben für die Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags als nicht erfüllt an. Nun dürfen die Geschäfte in Herzogenrath an Sonntag nicht wie ursprünglich geplant öffnen.

Wolfgang Vorpeil vom Vorstand des Gewerbevereins Herzgoenrath zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung betroffen. Der Gewerbeverein selbst könne wohl kurzfristig nichts gegen die Anordnung unternehmen, weil der Gerichtsbeschluss sich gegen die Entscheidung des Stadtrates richte.