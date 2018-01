Herzogenrath.

Orkantief „Friederike“ hat am Vereinshaus der Heimatfreunde Noppenberg seine Spuren hinterlassen: Das Dach wurde beim Sturm, so vermutet der zuständige Statiker, angehoben, so dass die tragenden Balken des Vereinshauses die Möglichkeit hatten, sich zu drehen. Der Schaden ist so groß, dass die Balken nun ausgetauscht werden müssen.