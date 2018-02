Herzogenrath - Vereine in Herzogenrath bieten Schnupperkurse für Kinder an

Herzogenrath. Sitzt das Kind zu oft an der Spielkonsole oder am Fernsehen? Ist es an der Zeit, das endlich zu ändern? Sollte sich das Kind stattdessen mehr bewegen?

Dazu gibt es nun die Gelegenheit: Im Oktober 2017 hat bereits ein Bewegungsangebot für Kinder in Herzogenrath, nämlich die „Woche der Bewegung“, stattgefunden. Viele Kinder haben begeistert teilgenommen.

Vereine aus Herzogenrath haben ihre Angebote in der Sporthalle der Europaschule vorgestellt. Die Kinder haben in der nachfolgenden Woche an Schnupperstunden in den Vereinen teilgenommen, und einige sind sogar dauerhaft in einem Verein geblieben. Neben Spaß und Gemeinschaftserlebnissen ist das „mehr an Bewegung“ für viele Kinder eine Bereicherung, die sich positiv auf die Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt.

Wer das verpasst hat und sich jetzt ärgert, hat eine „zweite Chance“. Viele Vereine bieten jederzeit Möglichkeiten zum Probetraining an.

Informationen hierzu erhalten Eltern in der Broschüre „Stark-Sportangebote in Herzogenrath-Mitte und Merkstein“, die bei der Stadt Herzogenrath oder beim Stadtsportverband erhältlich ist sowie unter STARK@herzogenrath.de.