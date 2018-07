Nordkreis - Verein car4twenty verleiht Autos an Bedürftige. Kostenlos.

Videos und weitere Infos zum Verein

Für diejenigen, die „Jacky“ und ihre Familie näher kennenlernen möchten und sich für die Arbeit des Vereins car4twenty allgemein interessieren, wurde ein eigener YouTube-Kanal eingerichtet.

Weitere Informationen zu den Projekten und den Mitgliedern gibt es auf car4twenty.de.

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, die monatlich für Schüler fünf, für Azubis und Studenten zehn und für ordentliche Mitglieder 20 Euro kostet, oder den Verein mit Sach- oder Geldspenden unterstützen möchte, kann sich an den Vorsitzenden Hajo Rottmann wenden: Per E-Mail an info@car4twenty.de oder unter 0152/31790649.