Alsdorf - „Verbotene Eigenmacht“: Der Circus Amany muss weichen, aber wohin?

Alsdorf.

Jetzt ist das Urteil zugestellt und in seiner Aussage so eindeutig, wie es sich die Stadt Alsdorf gewünscht hat: Der Circus Amany muss seine Zelte abbrechen und das eigentlich sofort: Der Richter hat das „Gastspiel“ auf dem Gelände an der Prämienstraße als „verbotene Eigenmacht“ eingestuft und sein Urteil als „vorläufig vollstreckbar“ erklärt.