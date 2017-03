Alsdorf.

Nach der erfolgreichen Ausrichtung der 26. Offenen Stadtmeisterschaft in karnevalistischen Tänzen richtete die KG Scharwache eine Woche später in der Stadthalle auch die 30. Verbandsmeisterschaft des Verbandes der Karnevalsvereine Aachener Grenz-Land-Kreise (VKAG) aus. Die große Erfahrung der KG Scharwache Alsdorf in der Ausrichtung von Tanzturnieren, dies auch im weiteren Umfeld, zahlte sich auch diesmal aus.