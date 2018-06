Alsdorf.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG) hat den Antrag von zwei Anliegern des Mühlenwegs in Alsdorf, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen (VG) über die Beteiligung an Straßenausbaukosten zuzulassen, abgelehnt.