Alsdorf.

Die drei Anwohner aus dem Mühlenweg, die vor dem Verwaltungsgericht Aachen versucht hatten, der Stadt Alsdorf unrechtmäßige oder zu hohe Beteiligung an Straßenausbaukosten nachzuweisen, sind gescheitert. In seinem schriftlichen Urteil kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass der Bescheid rechtmäßig ist. Die Stadt darf also die Kosten im geplanten Umfang auf die Anwohner umlegen.