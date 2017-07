Würselen.

Das Projekt zum „Stadt-Gärtnern“ ist jetzt an einem ersten Standort in Würselen gestartet – von der Grünen Fraktion im Rat initiiert und vom Fachdienst KDW (Bauhof) begleitet. Die in Scherberg aufgestellten Hochbeete wurden von Anwohnern mit ersten Pflanzen bestückt. Nun sind die Bürger aufgerufen, weiter mitzumachen.