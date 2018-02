Nordkreis.

Die Einigung in Berlin auf eine Groko wird von den vier Bürgermeistern der Kommunen im Norden der Städteregion einhellig begrüßt. So klingt zum Beispiel die Vereinbarung, dass im Verhältnis zwischen Bund und Kommunen künftig das Motto „Wer bestellt, bezahlt“ gelten soll, quasi wie Musik in den Ohren der Ratsvorsitzenden und Verwaltungschefs.