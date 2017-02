Unfall auf der B 57: Ist der Fahrer schuldfähig? Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2017, 15:35 Uhr

Aachen/Würselen. Die Weltformel habe er entdeckt. Nicht nur das, auch die berühmte Einstein'sche Formel weiterentwickelt zu einer letztgültigen Erklärung des Universums, hatte Markus H. aus Würselen vergangenen Sommer geglaubt. So verwirrt sei er kurz vor der tragischen endenden Autofahrt am Abend des 26. Juli 2016 „drauf“ gewesen. Das sagte der 33-jährige Ehemann und Vater von erst eineinhalbjährigen Zwillingskindern am Donnerstag vor dem Aachener Schwurgericht.