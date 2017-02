Aachen/Würselen.

Mit einer ungewöhnlichen Entscheidung endete am Mittwoch das Verfahren gegen den 33-jährigen Marcus H. aus Würselen. Die Aachener Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Roland Klösgen wies den Beschuldigten wegen eines von ihm verursachten tödlichen Unfalls in die Psychiatrie ein, das allerdings auf Bewährung, er bleibt unter strengen Auflagen, was Therapie und Medikation betrifft, zunächst auf freiem Fuß.