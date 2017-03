Alsdorf.

Illegale Fahrten mit zeitweise entwendeten Bussen scheint derzeit ein Unbekannter in Alsdorf zu unternehmen. Nachdem bereits am Montag ein am Alsdorfer Annapark abgestellter Bus für den späten Abend und die frühen Morgenstunden „geliehen“ worden war, verschwand auch in der Nacht zum Mittwoch ein Bus vom selben Ort.