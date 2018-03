Würselen - Unbekannte soll versucht haben, Zweijährigen zu entführen

Würselen. Eine unbekannte Frau soll versucht haben, einer Mutter ihr zweijähriges Kind abzunehmen. Nach Angaben der Mutter ereignete sich der Vorfall am Montagabend in Würselen auf der Drischer Straße. Die Kripo ermittelte auch am Dienstag weiter mit Hochdruck.

Gegen 17.40 Uhr war die 37-jährige Mutter mit dem Auto und ihren zwei Kindern an ihrem Zuhause eingetroffen. Während sie eines ihrer Kinder aus dem Kindersitz herausnehmen wollte, öffnete eine unbekannte Frau auf der anderen Seite des Autos die Türe und versuchte laut der Mutter, den Zweijährigen aus dem Kindersitz zu heben.

Als die 37-Jährige schrie, sei die Frau zurückgewichen und habe sich entschuldigt. Die Unbekannte und vermutlich ihre Begleiterin seien daraufhin in einen in der Nähe stehenden Lieferwagen gestiegen und davongefahren.

Nähere Angaben zum Lieferwagen, der Schiebetüren gehabt haben soll, liegen nicht vor. Die Mutter benachrichtigte später die Polizei. Eine bis in den Abend andauernde Fahndung blieb bislang erfolglos.

Die Polizei prüfte nach eigenen Angaben auch am Dienstag weiterhin intensiv den von der Mutter geschilderten Sachverhalt. Sie sucht nach Zeugen und will ein weiteres Mal mit der Mutter sprechen. Hinweise werden an die Kripo in Aachen unter 0241/957731201 oder 0241/957734210 (außerhalb der Bürozeiten) erbeten.