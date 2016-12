Würselen.

Es hätte einer dieser Abende kurz vor Weihnachten werden können, an denen es schon mal etwas ruhiger zugehen darf. Im Gymnasium Würselen an der Klosterstraße sind am Dienstagabend die meisten Lichter bereits erloschen. Der Hausmeister hält sich noch in seinem Büro direkt neben dem Haupteingang auf.