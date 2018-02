Alsdorf.

Die Neugestaltung und Belegung des Rewe-Areals in Neuweiler nimmt langsam Formen an. Im Ausschuss für Stadtentwicklung an diesem Donnerstag steht der Bebauungsplan 318 – Am Rosenkränzchen auf der Agenda. Die Politik muss den Aufstellungsbeschluss fassen und den städtebaulichen Entwurf billigen; die Planungen stehen also noch ganz am Anfang.