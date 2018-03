Herzogenrath - Umbauarbeiten im Stadion Oststraße dauern wohl bis 2020 an

Herzogenrath.

Die Infos zur Zeitplanung im Bau- und Verkehrsausschuss am Dienstagabend ließen die ohnehin herrschende Ernüchterung in Erschrecken mutieren: Erst im März 2020, so legte es der Experte des beauftragten Fachbüros dar, sei mit Fertigstellung der Umbauarbeiten im Stadion Oststraße zu rechnen.