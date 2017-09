Umbau sorgt für Engpass auf der Aachener Straße

Baesweiler. Im Rahmen des Förderprogramms „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) für den Innenstadtbereich Baesweiler ist eine weitere Baumaßnahme gerade angelaufen. Die Aachener Straße wird in Teilbereichen umgestaltet – vom Kreisverkehr in Höhe des Autohauses Dykers bis zum Haus Nummer 196, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Um eine einheitliche Verbesserung der Wohnqualität und eine Attraktivitätssteigerung zu erreichen, ist dafür eine Umplanung von Teilen der Verkehrs- bzw. Gehwegflächen erforderlich.

Im Wesentlichen ist eine neue Fahrbahndecke mit einer Markierung eines „Radschutzstreifens „vorgesehen, so dass vorhandene Stellplätze dort erhalten bleiben, wie die Stadt betont.

Weiterhin werden zur Schulwegsicherung zwei Querungshilfen im Bereich der Aachener Straße 147-151/150-158 eingerichtet. In diesem Bereich wird auch der vorhandene Gehweg aufgewertet. Zudem wird die Oberfläche des Verbindungsweges von der Aachener Straße zur Parkstraße erneuert und „attraktiviert“, um eine bessere Anbindung an die Parkstraße zu erreichen.

In einem ersten Abschnitt werden die Querungshilfen angelegt und die Gehwege in diesen Bereichen erneuert. Es ist geplant, die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn in den Herbstferien in vier Bauabschnitten vorzunehmen. Aufgrund dieser Regelung wird es laut Verwaltung möglich sein, auf eine Vollsperrung zu verzichten und den Straßenverkehr mittels Signalanlagen zu regeln. Die Arbeiten werden in Abhängigkeit der Witterung Ende der Herbstferien abgeschlossen sein.

Bürgermeister Dr. Willi Linkens (CDU) bittet um Verständnis für die durch die Maßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten, die nicht ganz zu vermeiden sind, und sagt zu, dass alle am Bau Beteiligten ihr Bestes tun werden, diese so gering wie möglich zu halten.

Fragen, Anregungen, aber auch Beschwerden nehmen die Mitarbeiter des Amtes für Abwasserbeseitigung und Straßenbau, Arndt Bleimann, Telefon 02401/800-305, und Thomas Bosten, Telefon 02401/800-308, entgegen.