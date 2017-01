Alsdorf.

So richtig erklären kann sich Erfried Lorenz vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) den Vorfall an den Fischteichen im Alsdorfer Tierpark nicht. Und dass der Damm zwischen zwei Teichen – nämlich dem letzten direkt an der B57, den der WVER kürzlich verkleinert hatte, und dem vorletzten – zu brechen drohte, könne er sich eigentlich nicht vorstellen.