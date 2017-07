Noch Plätze frei beim Lasertag in Kalterherberg

Beim Lasertag in Kalterherberg sind noch Plätze frei: In eine der modernsten Lasertag-Arenen Deutschlands geht es am Montag, 28. August, von 14 bis 16 Uhr. In der Lasertag-Arena in Kalterherberg können unsere Leser auf einer Fläche von 680 Quadratmetern gegeneinander antreten. Gespielt wird in abgedunkelten Räumen, die mit Hindernissen und Verstecken labyrinthartig aufgebaut sind. Sphärische Musik, fluoreszierende Bilder und Nebel sorgen zusätzlich für Action und maximalen Spielspaß! Lasertag spielen mehrere Spieler in Teams, alle gegen alle oder in speziellen Spielmodi miteinander. Mit einer Weste und einem sogenannten Phaser ausgerüstet, betreten die Spieler die Arena, um Punkte durch das Markieren (Taggen) von Gegenspielern und Sonderzielen zu erhalten.

Anmeldung bei der Lokalredaktion Nordkreis, Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf, E-Mail: lokales-alsdorf@zeitungsverlag-aachen.de; Fax: 02404/5511-49.