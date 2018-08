Würselen - Über die Neubaugebiete muss jetzt erneut beschlossen werden

Würselen.

An deutlichen Worten seitens der Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen in Richtung Würselens Bürgermeister Arno Nelles (SPD) hat es nicht gefehlt. Aber Nelles hatte es bislang unterlassen, den Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses über die Prioritäten bei der Aufstellung von Neubaugebieten zu beanstanden, was die Neubehandlung und Abstimmung notwendig machen würde.