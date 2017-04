Tulpen, Narzissen und Wildkräuter in Alsdorf

Nordkreis. Es grünt, es blüht – Alsdorf bemüht sich darum, seine Grünflächen schöner zu gestalten und kann erste Erfolge vermelden. Bereits im Februar waren auf einer Strecke von vier Kilometern Narzissen gepflanzt worden, außerdem hat die Stadt, wie Eleonore Prömpers vom Umweltamt sagt, im Innenstadtbereich auf diversen Grünstreifen und Inseln Wildblumen ausgesät.

Die Tulpen, die am Kurt-Koblitz-Ring zu sehen sind, wurden bereits vor längerem gepflanzt und sind wiederkehrende Blüher. Kostenpunkt für Blühstreifen: 27 Euro der Quadratmeter. Eine freiwillige Ausgabe, am Rande bemerkt. Die Bürger würden sich über die blühenden Ecken freuen, so Prömpers weiter, „manche fragen sogar nach, wo man die Samen bekommt, weil sie diese in ihrem Garten aussäen wollen.“

Was sich dagegen als schwieriger erwiesen hätte, sei der Versuch, auch größere Wiesenflächen im Außenbereich mit Wildblumen zu überziehen. Etwa an der Poststraße Richtung Waldstück. Die Qualität des Bodens sei in der hiesigen Region für Wildkräuter einfach zu nährstoffreich, berichtet Prömpers, und selbst nach Unterheben von Sand sei der Erfolg mäßig. Gräser hätten schnell wieder die Oberhand.

„Wir versuchen deshalb, die Wiesen etwas magerer zu machen, indem wir häufiger mähen. Dadurch können sich Kräuter stärker durchsetzen.“ Spektakuläre Frühjahrsblüher seien aber nicht zu erwarten, eher kleinere Blüten im Sommer. Was die Gestaltung von neu anzulegenden Ausgleichsflächen anbelangt, so setze man vermehrt auf insekten- und bienenfreundliche Aussaat und Gehölzauswahl. Zum Bespiel Gehölze aus der Familie Rosacaea. Abgestorbenes Holz soll – so es denn der Optik zuträglich ist – unberührt bleiben und so Unterschlupf für Tiere bieten.