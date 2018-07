Würselen - Trickdiebe stehlen teure Armbanduhr

Würselen . Trickdiebe stahlen am vergangenen Donnerstagabend eine in einem Internetverkaufsportal zum Kauf angebotene hochwertige Armbanduhr in der Wohnung des Anbieters an der Ringstraße.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. In dem Portal hatten sich die Diebe als potenzielle Käufer ausgegeben. Man verabredete einen Übergabetermin beim Verkäufer. In einem unbeobachteten Moment griff einer der Täter sich die Uhr und beide flohen mit ihrer Beute in einem Pkw.

Laut Angaben des Geschädigten fiel das Fluchtfahrzeug noch zwei Jugendlichen auf, die gesehen hätten, dass der Pkw in Richtung Oppener Straße davon gefahren sei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beiden Jugendlichen sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.