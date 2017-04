Tihange-Protest formiert sich in Herzogenrath

Herzogenrath. Es versteht sich natürlich nahezu von selbst, dass auch Akteure, Gruppen und Initiativen aus Herzogenrath, die seinerzeit auch schon die Mahnwachen rund um die Fukushima-Katastrophe mit organisiert haben, nun auch in Sachen Menschenkette gegen Tihange am Sonntag, 25. Juni, mobilisieren.

So haben die Pfarre St. Josef in Herzogenrath-Straß, der Biobauernhof Gut Paulinenwäldchen, der Verein Klatschmohn, der Förderverein Arbeit, Umwelt und Kultur in der Region Aachen und auch das Soziokulturelle Zentrum Klösterchen entschieden, sich miteinander zu verbünden. So soll ein möglichst großer Abschnitt der Menschenkette, die insgesamt 90 Kilometer lang werden und 70.000 Menschen miteinander verknüpfen muss, in enger Kooperation miteinander gestaltet werden.

Ferner ist es den Organisatoren fernab aller Zugehörigkeit zu den einzelnen Gruppen ein Anliegen, auch den Menschen ein Angebot zu machen, sich einzubinden, die nicht gerne alleine teilnehmen möchten. Mehr als gerne verbindet sich das kleine Bündnis auch noch mit weiteren Gruppen und Initiativen und denkt auch darüber nach, vorher noch einmal eine größere Auftakt- und Informationsveranstaltung mit Vertretern der „Kettenreaktion“ in Herzogenrath zu machen.

Auch wird es einen Termin zum Gestalten von Plakaten und Transparenten geben. Wer Interesse hat, sollte sich deswegen möglichst bald zwecks Anmeldung und weiterer Absprachen mit Monika Schüller, (0241/9551451, monika.schueller@bioland-gauchel.de) oder Wilfried Hammers (02407/8456, wilfriedhammers@aol.com) in Verbindung setzen.