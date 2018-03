Herzogenrath - THW übt die Rettung aus gefährlichen Lagen

Mitmachen beider Ausbildung

Am Samstag, 17. März, von 10 bis 18 Uhr findet am Wasserturm 14, Herzogenrath, wieder eine Ausbildung des THW statt, bei der jeder gerne mitmachen und anschauen kann, was das THW macht.

Jeden Donnerstag ab 19 Uhr findet zudem in der Unterkunft Am Wasserturm 14, ein offener Treff statt. Dazu ist jeder Interessierte eingeladen.