Würselen - Themenwochenende „Geschichte verstehen“: Schikane gehörte zur Tagesordnung

Mo Asumang liest in Herzogenrath aus „Mo und die Arier“

Das fünfte Themenwochenende im Rahmen der komplexen Reihe „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten“ findet statt am Freitag, 20. April, in der Aula der Regenbogengrundschule an der Saarstraße 21 in Herzogenrath.

Fernsehmoderatorin Mo Asumang wird dann ihr Buch „Mo und die Arier“ vorstellen. Die Lesung mit anschließender Diskussionsrunde beginnt um 19 Uhr.

Am folgenden Samstag, 21. April gastiert dort Tim Ohnhäuser von der Universität zu Köln mit seinem Vortrag „Verfolgung und Vernichtung von Andersdenkenden und Minderheiten“. Beginn ist an der Saarstraße um 14 Uhr, der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei.