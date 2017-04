Herzogenrath.

Es wartete eine Schwebe zwischen Realität und Jenseits, eine Erfahrung fern der menschlichen Vorstellungskraft. Was ist nach dem Tod, was ist die Hölle? Die Mitglieder des „Theaterbüros“, Sven Bünemann, Aylin Duman und Simone Severin, wagten sich bei der Bühnenpremiere des Ensembles im Merksteiner Bürgerhof an die vielleicht größte Frage des menschlichen Seins.