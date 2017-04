Theater-musikalische Biografie: Eine Hommage an Rio Reiser

Herzogenrath. Erneut wartet das „Soziokulturelle Zentrum Klösterchen“ an der Dahlemer Straße 28 in Herzogenrath mit einem besonderen Abend auf, und zwar am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr).

Genau 20 Jahre nach seinem Tod sitzt Rio Reiser auf einer Wolke und lässt sein Leben und Schaffen Revue passieren. Auf dieser biografischen Reise begegnet er alten Widersachern und Weggefährten – alle verkörpert durch den Musiker und Schauspieler Rudi Rhode.

Die Faszination, die von Rio Reiser ausgeht, ist bis heute ungebrochen. In seinen Texten spiegeln sich die Träume, Sehnsüchte und Enttäuschungen mehrerer Generationen wider.

Rudi Rhodes Hommage gewährt durch unterschiedliche Blickwinkel Einsicht in den zeitgeschichtlichen und persönlichen Kontext von Rios Songs – ohne die unterhaltendenden Aspekte seines Schaffens zu unterschlagen.

Unterstützt wird Rudi Rhode von Michael Gustorff, der mit Bass, Klavier und Loops für die musikalische Begleitung sorgt.

Kartenvorverkauf

Tickets gibt es in den Buchhandlungen Katterbach, an der Infothek im Herzogenrathert Rathaus, sowie in den Projekten des Förderverein und zwar im Gebrauchtwarenkaufhaus Patchwork an der Kirchrather Straße 14-143, im TreffART-Laden Grenzenlos an der Kleikstraße 81, DORV an der Pannesheider Straße 61, sowie im Kulturzentrum selbst, wo gerade auch für auswärtige Besucher Karten zur Abholung an der Abendkasse unter Telefon 02406/93052 oder per Mail unter kloesterchen@arbeit-umwelt-kultur.de hinterlegt werden können.