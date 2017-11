Alsdorf - Theater Liberi präsentiert einen liebenswerten „Pinocchio“

Alsdorf.

Die lange Lügennase und sein liebenswerter Eigensinn machen ihn zur berühmtesten Holzpuppe der Welt: In einer modernen Musical-Version verzaubert Pinocchios Geschichte am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr in der Stadthalle Kinder und Kindgebliebene ab vier Jahren.