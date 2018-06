Herzogenrath - „The Mighty Redox“ aus Oxford im Kulturgarten Balance

Herzogenrath.

Ein Open-Air-Konzert im Kulturgarten Balance am „Soziokulturellen Zentrum Klösterchen“ an der Dahlemerstraße 28 steht am Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr), auf dem Programm. Dann prägen gleich zwei große Musikimpulse bewusst unterschiedlicher Art den Rahmen für einen sicher wieder schönen Abend, der bei absehbar nassem oder kühlem Wetter allerdings in der Kapelle des Kulturzentrums stattfindet.