Tennisnachwuchs erfolgreich: Zwei BTC-Teams steigen auf

Baesweiler. Der Baesweiler Tennisclub (BTC) freut sich gleich über zwei Erfolge aus der Jugendabteilung: Die 1. Knabenmannschaft steigt in die 1. Verbandsliga auf, die 2. Knabenmannschaft in die 1. Bezirksliga. Dabei war es gerade für die Zweitvertretung ein spannendes Saisonfinale.

Die Gegner der 1. Knabenmannschaft in der Gruppe A der 2. Verbandsliga waren sehr gut aufgestellt und es war eine spannende Saison zu erwarten.

Die Nachwuchsspieler des BTC waren in allen Spielen klar überlegen. Sie holten ohne Punktverlust mit 8:0 Punkten den Gruppensieg und feiern somit den Aufstieg in die 1. Verbandsliga. Der Verein gratulierte Till Sieben, Janis Ohler, Simon Jansen und Vincent Clever. Im Verbandspokal marschierten die Jungs um Mannschaftsführer Janis Ohler ebenfalls bis zum Finale durch. Das Finale findet am Samstag, 9. September, um 11 Uhr auf der Anlage des TK Kurhaus Aachen statt.

Auch bei der 2. Knabenmannschaft in der 2. Bezirksliga war eine spannende Saison zu erwarten. Schließlich setzten sie sich in vielen Spielen klar durch. Dennoch wurde die Saison hier erst am letzten Spieltag entschieden. Es musste mindestens ein Sieg her, um den Gruppensieg und damit den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen.

Denn obwohl es für den BTC am letzten Spieltag nach den Einzeln 4:0 stand, war die Partie bis dahin spannend und sehr ausgeglichen. In den Doppeln bewies das Team ihre Nervenstärke. Sie siegten insgesamt mit 6:0 und feiern somit den Aufstieg in die 1. Bezirksliga. Andreas Kinderreich, Robin Arz, Domenic Lind, Julius Jansen und Philipp Plum nahmen die Glückwünsche des Vereins entgegen.