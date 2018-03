Tempo-Sitzung des Alsdorfer Stadtrats: Alles abgenickt Von: Verena Müller

Letzte Aktualisierung: 23. März 2018, 15:06 Uhr

Alsdorf. In Rekordtempo hat der Rat der Stadt Alsdorf am vergangenen Donnerstagabend die 20 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil durchgewinkt. Diskussionen gab es kaum, vor allem, weil die meisten Themen bereits in den fraktionsübergreifenden Treffen und in den Ausschüssen vorbereitet worden waren.