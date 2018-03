Alsdorf - Tanzaufführung mit rund 300 Schülern

Alsdorf. Die Ballettschule Harlekin präsentiert am Samstag, 10. März, und Sonntag, 11. März, die 11. Schulaufführung. Das Stück „Moritz in der Litfaßsäule“ ist eine getanzte Geschichte frei nach einer Erzählung von Christa Kozik.

Moritz genießt das Leben, macht die Dinge zwar langsam, aber dafür mit viel Fantasie und Sorgfalt. Aber dies sind anscheinend Qualitäten, die im Alltag nicht gefragt sind und alle Menschen in Moritz‘ Umgebung nur nerven. Sei es der Vater, ein Bankdirektor, die vielbeschäftigte Mutter oder der Lehrer in der Schule, alle nörgeln an Moritz herum und hetzen ihn durchs Leben.

Enttäuscht und verärgert zieht Moritz in eine Litfaßsäule, die auf dem Marktplatz der Kleinstadt steht. Dort macht er überraschende Bekanntschaften, Entdeckungen und erlebt spannende Tage ...

Die 11. Schulaufführung der Ballettschule Harlekin wird von rund 300 Schülern tänzerisch und mit viel Freude umgesetzt, unter der choreographischen Gesamtleitung von Heike Schrey, Uschi Vleek und Damian Kruczek.

In der Stadthalle

Die Vorstellungen finden am Samstag, 10. März, um 18 Uhr und Sonntag, 11. März, um 16 Uhr in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz, statt. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten sind in der Ballettschule Harlekin, Hubertusstraße 23, von montags bis freitags ab 15 Uhr erhältlich.