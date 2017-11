Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Herzogenrath

Herzogenrath. Die Städtische Gesamtschule Kohlscheid lädt zum Tag der offenen Tür. Am Samstag, 2. Dezember, 9 bis 13 Uhr, können alle Schüler der vierten Grundschulklassen mit ihren Eltern den Unterricht besuchen, sich einen Eindruck von der Ausstattung machen und ein buntes Bühnenprogramm erleben.

In der Sporthalle dürfen sie sich an Rhönrädern ausprobieren. Unter dem Motto „Eltern für Eltern“ stehen Mitglieder der Schulpflegschaft für Fragen und zum Austausch zur Verfügung. Zuvor gibt es Infoabende, erstmalig auch zur Oberstufe, die zum Schuljahr 2018/19 startet.

An einem Infostand in der Aula kann man erste Kontakte knüpfen, Führungen zum zweiten Standort der Schule ermöglichen einen Einblick in die Ausstattung der Fachräume.

Der Infoabend für den 5. Jahrgang ist am Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr; der Infoabend für die Oberstufe am Donnerstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, statt, jeweils in der Aula Kircheichstraße 60.