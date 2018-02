Nordkreis.

Nur noch Neukunden mit deutschem Pass aufzunehmen – mit diesem Beschluss ist die Essener Tafel heftig in die Kritik geraten. Der Anteil der Migranten am Kundenstamm sei bis auf 75 Prozent angestiegen, und es sei immer öfter zu Streitigkeiten unter den Wartenden gekommen, so die Begründung.