Szenische Lesung im Klösterchen mit anschließendem Schweigemarsch Letzte Aktualisierung: 7. November 2017, 12:24 Uhr

Herzogenrath. Auch in Herzogenrath wurden in der Reichspogromnacht 1939 jüdische Bürger abtransportiert. Am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, ist im Soziokulturellen Zentrum Klösterchen, Dahlemer Straße 28, zur Mahn- und Gedenkveranstaltung geladen.