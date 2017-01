Herzogenrath.

Zum Jahresanfang lockte die Hallen-Stadtmeisterschaft im Fußball für Senioren zahlreiche Fußballinteressierte in die Sporthalle Casinostraße in Kohlscheid. Der Stadtsportverband Herzogenrath hatte die Ausrichtung in diesem Jahr dem BC Kohlscheid übertragen, die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Karl Hallmann und Jörg Michels.