Alsdorf.

Der Ehrenrat des SV Alemannia Mariadorf hatte zu einem ersten Vereinsehrenamtstag in das Sportheim eingeladen, das mit treuen Mitgliedern voll besetzt war. „Mit dem heutigen ersten Vereinsehrenamtstag wird ein neuer Weg eingeschlagen, den Ehrenamtlern in unserem Verein für ihr Engagement und Einsatz Dank zu sagen“; so der Vorsitzende Josef Weitz.