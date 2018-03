Alsdorf - Suche nach vermisstem Mann: Polizei bittet um Hilfe

Alsdorf. Die Helfer fürchten das Schlimmste: Die Polizei bittet dringend um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Alsdorf. Es wird befürchtet, dass er sich das Leben nehmen möchte.

Der 41-Jährige namens Michael Prillmann hat am Donnerstag gegen 10 Uhr seine Wohnung in Alsdorf mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Polizei leitete eine großangelegte Suche ein, bei der auch ein Hubschrauber und ein Suchhund eingesetzt wurden. Eine Hundertschaft der Polizei durchkämmte am Nachmittag den Broicher Wald in Richtung Alsdorf. Auch am Heilig-Geist-Gymnasium im Würselener Stadtteil Broich sammelten sich die Beamten der Polizei bei der Suche.

Der Gesuchte wird wie wie folgt beschrieben: rund 1, 88 Meter groß, schlanke Statur, graumeliertes, längeres Haar, Vollbart. Er trägt vermutlich einen grünen Parka oder Anorak.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen, auch mit Polizeihubschrauber und Polizeihund, blieben bis jetzt erfolglos. Wer Hinweise auf den Gesuchten hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31201 (außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210) oder über den Notruf 110 zu melden.