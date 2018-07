Würselen.

Am Freitag gegen 23 Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer ein Feuer im Feld hinter dem Aquana Freizeitbad in Würselen. Die Erkundung der Feuerwehr ergab, dass eine Strohmiete in der Nähe des Reiterhofes Am großen Pohl in voller Ausdehnung brannte.