Alsdorf. Mit einem Messerstich in die Hüfte ist am Dienstagabend ein 19-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor war der Mann in einen Beziehungsstreit in Alsdorf verwickelt, wobei noch nicht geklärt ist, wer letztlich zugestochen hat.

Wie der Pressesprecher der Aachener Polizei, Paul Kemen, am Mittwoch berichtete, kam es wohl in der Eifelstraße zu dem Streit. Die zwei Tatverdächtigen konnten die Beamten nicht weit vom Tatort entfernt an der Spessartstraße an der Ecke zur Hoengener Straße festnehmen.

Ob die 23-jährige Frau oder der 29-jährige Mann letztlich zugestochen hat, müssen nun die Ermittlungen der Polizei ergeben.