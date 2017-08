Würselen.

Die Marktbeschicker auf dem Morlaixplatz in Würselen dürfen sich freuen. Sie ziehen bei gutem Wetter viele Kunden an – und mehr, denn auf Kandidaten wirken Menschenansammlungen in Zeiten des Wahlkampfs wie Magneten. Zwischen Gemüse, Fisch und mehr versuchen Politiker, potenzielle Wähler anzusprechen und für sich zu gewinnen.