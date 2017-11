Kanalsanierung: OVG Münster lehnt Berufungsverfahren ab

Bereits im März dieses Jahres hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster ein Berufungsverfahren, in dem es um eine Anwohnerbeteiligung ging, abgelehnt. Allerdings war hier keine Straßenmodernisierung Streitgegenstand, sondern eine Kanalsanierung. Die Stadt Alsdorf hatte an der Theodor-Seipp-Straße in Ofden rund 600 (öffentliche) Grundstücksanschlüsse erneuert.

Im Zuge dessen hatte man die Anlieger angeschrieben, ob sie zugleich ihre privaten Hausanschlüsse ersetzen lassen wollen, weil dies in der Regel in Kombination günstiger ist.

Bei den öffentlichen Grundstücksanschlüssen wurden die Kosten per Bescheid erhoben, bei den Hausanschlüssen mussten die Anwohner, die von dem Angebot Gebrauch machen wollte, eine Kostenübernahmeerklärung ausfüllen.

In 50 Fällen hatten Anwohner, bei denen nur die Grundstücksanschlüsse erneuert wurden, vor dem Verwaltungsgericht Aachen geklagt, in neun Fällen musste die Stadt Alsdorf das Amtsgericht Aachen bemühen, um das Geld derjenigen „einzutreiben“, bei denen zusätzlich der Hausanschluss ausgetauscht worden war. Der Vorwurf der Anwohner: Man hätte das alles per Inlinerverfahren billiger haben können.

Aber: Beide Gerichte bestätigten die Sicht der Stadt, dass dies technisch nicht möglich gewesen wäre, da Rohre zum Teil abgesackt waren, an anderen Stellen waren die Leitungen in Kurven verlegt.

Das belegte eine Kamerafahrt. Für das Inlinerverfahren benötigt man aber gerade Strecken. Nur bei drei Grundstücken musste die Stadt Alsdorf eine minimale Senkung der Kosten vornehmen.