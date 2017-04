Straßen für Duathlon gesperrt

Alsdorf. Am kommenden Wochenende findet in Alsdorf wieder der Dachser-Duathlon statt. 700 Teilnehmer gehen an den Start. Autofahrer müssen mit Beeinträchtigungen in der Innenstadt rechnen.

Am Samstag, 29. April, beginnt das Aufbauteam mit den Streckensperrungen am Denkmalplatz. Dieser und die L 221 von Denkmalplatz über Übacher Weg Richtung Boscheln sind für den Pkw-Verkehr gesperrt. Am Sonntag sollte der Verkehr ab etwa 19 Uhr wieder planmäßig rollen. Die Wettkämpfe beginnen mit der Volksdistanz (Jedermann-Lauf) am Sonntag, 30. April, um 9.15 Uhr.

Start und Ziel bei allen Wettkämpfen ist am Denkmalplatz. Im Rahmen des Volkslaufs werden die Stadtmeisterschaften und Städteregionsmeisterschaften ausgetragen. Die Deutschen Meisterschaften (DM) der Jugend und Junioren in verschiedenen Altersklassen starten ab 10 Uhr. Die DM der Männer in verschiedenen Altersklassen beginnen um 12.45 Uhr, die Frauen um 13.30 Uhr. Die Profis (Elite) starten ihr Rennen um 14.15 Uhr.

Die Siegerehrungen finden auf einer großen Bühne vor der Stadthalle statt. Dort spielt nachmittags auch die Schülerband der Europaschule Gesamtschule Herzogenrath.