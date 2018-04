Würselen - Sternsinger sammeln über 33.000 Euro

Würselen. Zu Beginn des Jahres waren die Sternsinger in den Gemeinden der Pfarrei St. Sebastian ausgezogen, um den Segen zu den Menschen zu bringen.

Diakon Dr. Dennis Rokitta: „Die Sternsinger haben für Kinder in der Welt gesammelt, denen es nicht so gut geht wie uns hier in Westeuropa.“ Und das Sammelergebnis kann sich sehen lassen: In diesem Jahr sind insgesamt Spenden in Höhe von 33.079,35 Euro in der Pfarrei St. Sebastian gesammelt worden.

„Mit diesem Geld tragen die Kinder dazu bei, dass andere Kinder ein besseres Leben und die Chance auf eine Zukunft erhalten“, dankte der Diakon allen Spendern, Helfern und den Kindern.