Standkosten erhöht: Marktbeschicker zahlen ab Januar mehr Von: vm

Letzte Aktualisierung: 1. Dezember 2017, 18:00 Uhr

Alsdorf. Für größeren Diskussionsbedarf hatte in der jüngsten Ratssitzung in Alsdorf die von der Verwaltung geplante Erhöhung der Marktstandgebühren geführt. Bislang kostet der Meter Stellfläche 2,40 Euro, ab Januar fallen 3,80 Euro an.