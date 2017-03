Städteregion Aachen: Viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Nordkreis. In der Städteregion Aachen war im März ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Versicherungsbereich (Arbeitsagentur) zu verzeichnen. 6.867 Personen (-60 oder -0,9 Prozent) waren zum Monatsende arbeitslos gemeldet (+445 oder +6,9 Prozent mehr als im März 2016).

In der Grundsicherung (Jobcenter Städteregion Aachen) stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen gegenüber dem Vormonat leicht an. 17 033 Personen (+46 oder +0,3 Prozent) waren Ende März arbeitslos. Im Vergleich zum März 2016 waren 1756 Personen (-9,3 Prozent) weniger arbeitslos. Auch im Monat März spiegelten die Zu- und Abgangszahlen im Agenturbezirk Aachen-Düren eine rege Bewegung auf dem Arbeitsmarkt wider. Im März konnten mehr als 2000 Personen (2093) in eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt (ohne Ausbildung) einmünden. 8200 Männer und Frauen beendeten ihre Arbeitslosigkeit. 8000 Personen meldeten sich arbeitlos.