Baesweiler.

Das alte Rathaus Setterich wird abgerissen und das Baesweiler Rathaus erweitert. Das ist entschieden. Die Gründe dafür sind vielschichtig, eine Bezuschussung durch das NRW-Bauministerium ist bereits in Aussicht gestellt und als nächstes steht schon ein Architektenwettbewerb an. So schnell kann das gehen. Na, fast. Mindestens drei Jahre wird es dann doch dauern, bis Umbau, Erweiterung und Abriss erfolgt sind.