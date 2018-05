Alsdorf.

Es ist noch nicht lange her, dass die Bauarbeiter an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Alsdorf ihr Werkzeug weggepackt haben, und schon steht das nächste Projekt in den Startlöchern. Nachdem vor wenigen Monaten die Sanierung der Dreifachturnhalle für fast 1,4 Millionen Euro abgeschlossen wurde, wird nun der Strom-, Wasser- und Heizverbrauch der Schule genau analysiert. Stichwort Energie-Monitoring.