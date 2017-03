Stadt Herzogenrath sucht Schiedsleute

Herzogenrath. Einen kühlen Kopf bewahren und zuhören können – das sind Grundvoraussetzungen für Schiedsleute. Die Stadt Herzogenrath sucht wieder welche für den Schiedsbezirk Merkstein, Herzogenrath-Mitte oder Kohlscheid.

Juristische Vorkenntnisse braucht man nicht, aber Lust und Laune, sich intensiv einzuarbeiten. Das notwendige „Handwerkszeug“ erhalten Schiedsleute in regelmäßigen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Und wenn es dennoch einmal schwierig sein sollte, stehen einem die aktiven Schiedsleute und das Amtsgericht Aachen als kompetente Ratgeber zur Verfügung.

Als Schiedsperson oder stellvertretende Schiedsperson kann sich bewerben, wer mindestens 30 Jahre, aber noch keine 70 Jahre alt ist. Der Wohnsitz muss im jeweiligen Bezirk liegen. Für die Schlichtungsverhandlungen sollte in der Privatwohnung einen separater, ausreichend großer Raum zur Verfügung stehen. Doch daran sollte eine Bewerbung um das Schiedsamt nicht scheitern.

Auch wenn die Stelle im eigenen Schiedsamtsbezirk momentan nicht frei sein sollte, so gibt es die Möglichkeit, sich in eine Warteliste einschreiben zu lassen. Die Termine für die Schlichtungsgespräche mit dem Bürger bestimmt man selbst. Die harmonische und entspannte Atmosphäre in der Privatwohnung unterstützt die Einigung der Parteien.

Für die Nutzung der Wohnung gibt es eine monatliche Aufwandsentschädigung, für jeden verhandelten Fall außerdem eine Fallpauschale, die jährlich ausgezahlt wird. Entstandene notwendige Auslagen werden auf Antrag erstattet. Die Amtszeit einer Schiedsperson endet nach Ablauf von fünf Jahren, spätestens mit der Entlassung aus dem Amt durch das Amtsgericht. Eine erneute Bewerbung um dieses Amt ist möglich.

Formlose Bewerbung an den Fachbereich 1 (Bürgerdienste), Rathausplatz 1, in 52134 Herzogenrath, bis zum Freitag, 21. April. Angegeben werden müssen: Name, Vorname, Geburtsname; Anschrift; Geburtstag, Geburtsort; Beruf; Telefon, Fax oder E-Mail-Adresse. Infos unter Telefon 02406/83-416.